In fiamme auto moglie sindaco di Troia

(ANSA) - TROIA (FOGGIA), 28 DIC - C'è anche l'auto della moglie del sindaco di Troia tra le otto vetture incendiate da ignoti la notte scorsa nel comune in provincia di Foggia. "Siamo scossi come comunità - afferma il sindaco Leonardo Cavalieri - tra queste auto c'è anche quella di mia moglie. Qualche anno fa si verificò un episodio analogo a Troia, ovvero una serie di incedi di autovetture. Abbiamo paura ma confidiamo nelle indagini dei carabinieri". Le auto incendiate, che sono state completamente distrutte dalle fiamme, erano tutte parcheggiate nella stessa strada, in via Giosuè Carducci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo primi accertamenti non sarebbero state ritrovate tracce di liquido infiammabile ma gli inquirenti non escludono la matrice dolosa dell'incendio. Nella zona non sono presenti telecamere di sorveglianza.