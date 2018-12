GdF, sequestrate 70 mila luci di Natale

(ANSA) - GORIZIA, 28 DIC - La Compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia, nell'ambito dei controlli volti a verificare la regolarità delle merci in entrata e uscita dal territorio nazionale, ha sottoposto a sequestro, tra Gorizia e Roma, oltre 70 mila luminarie natalizie al led, del valore commerciale di 1,75 milioni di euro, rivelatesi non conformi e pericolose, denunciando quattro soggetti per commercializzazione di prodotti industriali pericolosi e con segni mendaci. Le indagini hanno avuto origine dal fermo, avvenuto durante un posto di controllo attivato nei pressi del casello autostradale Lisert, nel comune di Doberdò del Lago (Gorizia), di un autoarticolato proveniente dalla Slovenia, che trasportava oltre 50 mila luminarie. Le successive indagini, consistite in perquisizioni locali e domiciliari eseguite tra le province di Bergamo, Lucca, Prato, Catania e Roma, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno permesso di sequestrare, nella Capitale, ulteriori 20 mila luminarie. (ANSA).