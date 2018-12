Ex marito la uccide, morto in ospedale

(ANSA) - GIARRE (CATANIA), 28 DIC - E' morto nella sala operatoria dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato con un elicottero del 118, Francesco Privitera, 58 anni, muratore, che stamattina ha ucciso per gelosia con diversi colpi di pistola l'ex moglie, Rosaria Parisi, 58 anni, badante, vicino l'abitazione della donna a Giarre. L'uomo, in codice rosso, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I Carabinieri indagano per accertare se si sia suicidato o se il colpo che lo ha ferito mortalmente sia partito accidentalmente durante una colluttazione con un familiare della vittima.