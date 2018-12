Capodanno a Castelsardo, stop spray

(ANSA) - CAGLIARI, 28 DIC - Per la festa di Capodanno di Castelsardo, la più importante in Sardegna del 2018 - e probabilmente quella con più partecipanti per la presenza della star Gianna Nannini - c'è anche il divieto di portare in tasca, in borsa o in borsetta lo spray urticante. È la novità prevista quest'anno dall'ordinanza firmata lo scorso 24 dicembre dal sindaco Franco Cuccureddu. Si aggiunge alle tradizionali indicazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza: no a bottiglie o bicchieri di vetro, petardi, bottiglie di plastica con il tappo (salvo quelle piccole), oggetti contundenti o taglienti. Questo varrà per l'area dei grandi eventi e negli spazi riservati ai maxi schermi. "Lo spray urticante - conferma Cuccureddu all'ANSA - è una novità di quest'anno. Ci saranno, oltre alle forze di polizia, circa 200 addetti al controllo di zaini e borse. Chi sarà trovato con questi oggetti vietati non potrà superare i varchi".

Ad Alghero sino al 7 gennaio sono vietati fuochi d'artificio, petardi, e "botti".