Trova portafoglio e lo restituisce

(ANSA) - LECCE, 27 DIC - Trova per strada un portafoglio con oltre 1600 euro e lo consegna ai poliziotti, in Questura. E' accaduto a Lecce. Protagonista una giovane donna di 33 anni del posto che dopo aver trovato il portafoglio mentre passeggiava nella centralissima Piazza Mazzini, lo ha portato in Questura.

Nel portafoglio c'erano 1.650 euro quasi tutti in banconote da 50 euro, oltre alla patente intestata al presunto proprietario del portafoglio, un 30enne originario di Foggia. Ed è stato grazie al documento che gli agenti sono riusciti a ricavare le informazioni necessarie per rintracciare il proprietario che poco dopo si è presentato con la moglie e due figlioletti negli uffici della Questura, commosso e meravigliato per quello che lui stesso ha definito 'un regalo di Natale'.