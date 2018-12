Titolare officina ucciso sotto casa

(ANSA) - SALERNO, 27 DIC - Il titolare di un'officina meccanica della zona industriale di Fisciano (Salerno) è stato assassinato poco dopo le 8 in un agguato a colpi di pistola.

L'uomo - che stando a una prima ricostruzione non sarebbe morto sul colpo - è stato ucciso sotto la sua abitazione che si trova nel comune di Baronissi (Salerno).

I primi elementi raccolti dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino fanno propendere per un delitto maturato in ambito lavorativo.