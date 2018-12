Rapina in boutique orologi a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 27 DIC - Rapina in una boutique di orologi in pieno centro a Pescara. In azione, in un negozio di piazza della Rinascita, quattro persone armate di fucili. Una volta entrate, davanti agli addetti e a un paio di clienti hanno aperto il fuoco contro le vetrine interne contenenti orologi e preziosi, distruggendole, e sono fuggite con il bottino. Per la fuga sono state utilizzate due moto, poi trovate avvolte dalle fiamme in un parcheggio nella vicina via Ugo Foscolo. Sul posto sta operando la Polizia, con la Scientifica. Scattato il protocollo antirapina, sono in corso le ricerche. Al momento della rapina la piazza e le strade limitrofe erano particolarmente affollate, visto il periodo festivo e la bella giornata di sole.