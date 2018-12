Ncc bruciano manichino Di Maio impiccato

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Di Maio schiavo dei tassisti". È la scritta sul cartello esposto su un manichino che rappresenta il vicepremier Luigi Di Maio con il cappio al collo, mostrato tra i cori contro il governo alla manifestazione degli Ncc a Roma. Il manichino, esposto in piazza della Repubblica, è stato poi dato alle fiamme. "Di Maio vieni qui", hanno urlato i manifestanti.

Poi qualcuno tra gli Ncc ha anche gettato un tricolore nel fuoco, ma la bandiera è stata tolta dalle fiamme dopo pochi secondi da altri manifestanti e si è salvata. La tensione in piazza è salita dopo il ritorno della delegazione di tre autisti Ncc che era andata al Quirinale. "Lì abbiamo solo protocollato il documento che abbiamo portato, la protesta continua", hanno poi detto ai microfoni in piazza. Successivamente è stato dato fuoco al manichino raffigurante Di Maio e poi il tentativo di dar fuco al tricolore.