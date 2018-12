Guida auto in cui muore amica,ero lucida

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - È stata interrogata in Procura a Torino Jessica, la 24enne di Druento (Torino) arrestata dai carabinieri dopo l'incidente stradale della vigilia di Natale in cui è morta l'amica e coetanea Alice Tesio, che viaggiava sul sedile del passeggero. La giovane è risultata positiva alla cocaina ed è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale.

Difesa dall'avvocato Luigi Chiappero, la 24enne ha raccontato di essersi messa alla guida della sua Lancia Ypsilon dopo essere uscita da un locale. "Ho incontrato un'auto che arrivava in senso opposto e ho perso il controllo - ha sostenuto davanti al magistrato -, sbandando a destra e a sinistra". L'auto è finita contro un muro e poi contro un palo della luce. L'amica è morta per le ferite.

"Diverse ore prima avevo assunto cocaina e bevuto due cocktail - ha ammesso - In quel momento, però, ero lucida e ho tentato di soccorrere la mia amica". L'avvocato Chiappero ha chiesto la revoca dei domiciliari così da permettere alla giovane di andare a lavorare.