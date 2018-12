Fuochi artificio sotto case, sequestrati

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Tonnellate di fuochi d'artificio accatastati in depositi illegali, sotto condomini abitati, uno dei quali con le uscite di sicurezza bloccate da catene e lucchetti. Otto imprenditori di origini cinesi sono stati denunciati dalla guardia di finanza, che nei giorni scorsi ha sequestrato a Torino 250mila fuochi pirotecnici. Dovranno rispondere all'Autorità Giudiziaria delle gravi omissioni in relazione alle idonee cautele da adottarsi sulla detenzione e il deposito di materiale altamente esplodente. I depositi sono stati scoperti in corso Vercelli, piazza Galiberti e via Giordano Bruno. All'interno fuochi d'artificio sprovvisti della prescritta marcatura CE di conformità; tra questi, anche i bengala e le note 'fontane luminose' in batteria che, tra l'altro, non potevano essere immagazzinate con tali pericolose modalità. Le indagini proseguono per stabilire la provenienza del materiale pirotecnico, destinato ai festeggiamenti di capodanno. Il materiale sarà fatto brillare.