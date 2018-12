Femminicidio Alghero: sabato funerale

(ANSA) - ALGHERO, 27 DIC - Mentre nell'istituto di Patologia forense dell'Università di Sassari è in corso l'autopsia sul corpo di Michela Fiori, uccisa il 23 dicembre ad Alghero dal marito Marcello Tilloca da cui si stava separando, la città manifesta la propria solidarietà e il proprio coinvolgimento in una vicenda che ha colpito nel profondo la comunità. Oggi negli uffici del Banco di Sardegna è stato attivato un fondo denominato "Un futuro per i bambini di Michela", attraverso cui farsi carico dei due figli della coppia, di 12 e 10 anni.È stato istituito pure un comitato di garanzia in cui sono rappresentati Comune, Diocesi, Banco di Sardegna, Nettuno Calcio - la squadra in cui giocano i due ragazzi - e la dirigenza delle scuole che frequentano. L'iniziativa è stata formalizzata con una delibera approvata oggi dalla Giunta comunale su iniziativa del sindaco Mario Bruno. Al fondo hanno già contribuito Comune e Banco di Sardegna.