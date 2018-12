Ama, officine aperte h24 e più raccolta

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Tra Natale e Santo Stefano, Ama ha raccolto complessivamente oltre 3.800 tonnellate di rifiuti indifferenziati in città, rispettivamente circa 1.300 il 25 dicembre e oltre 2.500 il giorno seguente: oltre 100 tonnellate in più rispetto ai giorni analoghi dello scorso anno". Così l'azienda capitolina che si occupa della raccolta dei rifiuti.

"Le officine aziendali - spiega Ama - sono state aperte h 24 ed anche oggi proseguono la loro attività senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i servizi sul territorio, Ama è già intervenuta con mezzi ad hoc e turni rafforzati laddove necessario, come in aree del quadrante nord (che erano servite a filiera "corta" dall'impianto Tmb Salario, fermo per l'incendio dell'11 dicembre scorso) ed est". Quanto ai cassonetti incendiati, "sono stati circa quindici tra IV, VII e X municipio: un fenomeno, purtroppo, in crescita durante i giorni delle festività di fine anno e che crea gravi danni ai servizi di raccolta dei rifiuti e alla collettività", osserva l'Ama.