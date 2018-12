Affetto da Sma cerca amici su Facebook

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 27 DIC - "Cerco ragazzi della mia età che mi facciano compagnia. Sono disposto a pagare 7 euro l'ora".

E a Natale la gara di solidarietà, da tutta Italia, è scattata.

A lanciare l'appello, su Facebook, è stato Cristian Viscione, 20enne di Reggio Emilia, affetto da Sma, atrofia muscolare spinale, malattia che spegne progressivamente i motoneuroni.

Il suo annuncio è diventato virale. Hanno risposto in tantissimi: Cristian ha ricevuto oltre 1.500 richieste d'amicizia su Facebook e più di tremila messaggi. Tutti a fargli un saluto e tanti disposti ad andarlo a trovare. Gratis. "Per fortuna qualcuno ancora di sano al mondo esiste - ha detto Cristian intervistato dal Resto del Carlino - Voglio ringraziare tutti, non mi aspettavo così tanta attenzione".

Bloccato a letto, il giovane comunica solo attraverso una tastiera virtuale collegata a un computer sul quale naviga grazie a una sorta di joystick. Poco prima di Natale aveva pubblicato l'annuncio quasi provocatorio sul social.