Valanga sopra Courmayeur, ricerche

(ANSA) - AOSTA, 26 DIC - Una valanga si è staccata sul ghiacciaio del Toula, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, a circa 3.400 metri di quota. Al momento non sono state segnalate persone coinvolte dal distacco anche se l'area è un noto itinerario per lo sci in fuoripista. Sul posto sta intervenendo il Soccorso alpino valdostano con l'elicottero, l'utilizzo dell'apparecchiatura di ricerca dispersi 'Recco' e un'unità cinofila. Il distacco è stato provocato dal collasso di una cornice di neve.