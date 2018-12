Sisma a Catania, crolla statua chiesta

(ANSA) - SANTA VENERINA (CATANIA), 26 DIC - Il terremoto di magnitudo 4.8 delle 3:19 a nord di Catania ha provocato il crollo di calcinacci e di una statua della Madonna del campanile della chiesa del Sacro Cuore a Santa Venerina. Non ci sono danni a persone.

Lesioni in abitazioni si segnalano nell'Acese nella zona di Lavinaio e a Santa Maria La Stella, frazione marinara nella Timpa di Acireale. Alcune famiglie a scopo precauzionale hanno lasciato le loro case e si preparano a trascorrere il resto della notte in auto.