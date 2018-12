Sisma a Catania, chiuso tratto dell'A18

(ANSA) - CATANIA, 26 DIC - E' stato chiuso precauzionalmente al traffico un tratto dell'autostrada A18 Catania-Messina, per la presenza di lesioni sospette sull'asfalto createsi dopo il terremoto di magnitudo 4.8.

Il blocco si registra tra i caselli di Acireale e Giarre.

L'eventuale riapertura sarà decisa dopo sopralluoghi e verifiche su sicurezza e stabilità del tratto autostradale al momento chiuso al traffico.

L'eruzione sull'Etna, ancora in piena attività, e l'intensa attività sismica sul vulcano al momento non hanno alcun impatto invece sull'attività dell'aeroporto internazionale di Catania, che è pienamente operativo.