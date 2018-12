Ruba frammento muro Colosseo, denunciato

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Ha preso un frammento di laterizio da un muro all'interno del Colosseo. Per questo un turista americano di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. L'intervento rientra nei controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell'8° Reggimento "Lazio" e della Compagnia Speciale di Roma, nell'area del Colosseo e dei Fori Imperiali, per il contrasto di fenomeni di abusivismo commerciale e di degrado. Il bilancio dei controlli è di nove persone denunciate e quindici sanzionate.

Otto cittadini del Bangladesh, denunciati perché in modo molesto e insistente vendevano abusivamente i loro prodotti ai turisti in coda per entrare al Colosseo. Altri nove cittadini del Bangladesh sono stati sanzionati per 19.000 euro perché vendevano abusivamente ombrelli, bottigliette d'acqua, aste telescopiche, cappelli da "Babbo Natale" e power bank. Trecento articoli sequestrati.