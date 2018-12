Pestato fuori dalla discoteca, è grave

(ANSA) - CAGLIARI, 26 DIC - È stato aggredito da una o più persone fuori dalla discoteca Cocò a Cagliari e adesso è ricoverato in ospedale. Sono ancora tutti da chiarire i contorni dell'aggressione avvenuta durante la notte all'esterno del locale di via Newton, alla periferia di Cagliari.

Un giovane di 21 anni è stato ricoverato al Brotzu inizialmente con codice rosso e attualmente con una prognosi di 15 giorni. L'episodio è avvenuto intorno alle 4, orario in cui è arrivata la richiesta di soccorso al 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza. Il giovane era privo di sensi. È stato subito trasportato in ospedale mentre in via Newton arrivavano gli agenti della squadra volante.

Al momento non è stato possibile ricostruire quanto accaduto, i poliziotti attendono di sentire il ferito ed eventuali testimoni dell'aggressione.