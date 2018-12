Papa: logica perdono sempre vincente

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 DIC - "Il perdono allarga il cuore, genera condivisione, dona serenità e pace". Lo ha detto il Papa all'Angelus ricordando la figura di Santo Stefano, il primo martire che perdonò coloro che lo stavano uccidendo. "Il proto-martire Stefano - ha sottolineato Papa Francesco - ci indica la strada da percorrere nelle relazioni interpersonali in famiglia, nei luoghi di scuola e di lavoro, in parrocchia e nelle diverse comunità, sempre aperti al perdono. La logica del perdono e della misericordia è sempre vincente, sempre, e apre orizzonti di speranza". "Perdonare sempre, non è facile farlo, tutti lo sappiamo", ha aggiunto il Papa spiegando che per questo occorre la preghiera.