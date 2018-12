Etna: sopralluogo capo Protezione civile

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - A seguito dell'evento sismico di questa notte, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del dipartimento è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico, che in queste ore sta interessando l'area etnea. A renderlo noto è un comunicato del Dipartimento Protezione Civile. Dopo aver sorvolato l'area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali nella Prefettura di Catania per pianificare gli interventi di assistenza alla popolazione e di verifica dell' agibilità degli edifici.