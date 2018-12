Sradicano bancomat Pisa ma è senza soldi

(ANSA) - PISA, 25 DIC - Ladri beffati la scorsa notte a Pisa: hanno tentato di forzare uno sportello bancomat di un parcheggio scambiatore a servizio dei turisti diretti in piazza dei Miracoli ma la cassaforte era vuota e in disuso da almeno due anni. I malviventi hanno quasi certamente utilizzato un autocarro per agganciare e sradicare il bancomat ma hanno avuto una brutta sorpresa quando si sono accorti che il denaro non c'era. Tracce del veicolo impiegato per il 'colpo' sono rimaste impresse su un'aiuola ma dei ladri per ora non c'è traccia.

Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza urbana.