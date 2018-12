Natale, Ascoli calcio canta R. Williams

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 DIC - In un video dirigenti, giocatori, tecnici, staff dell'Ascoli Calcio cantano "Angels" di Robbie Williams per fare gli auguri di Natale. La società ha rinnovato quest'anno una tradizione iniziata nel 2014 e interrotta solo lo scorso campionato. Il patron Massimo Pulcinelli l'ha voluta riprendere affidandone la realizzazione a Xentek Produzioni di Ascoli Piceno. "Dedicato alle persone care che non ci sono più, il cui ricordo riemerge con più forza a Natale" è l'incipit del filmato girato in piazza del Popolo e piazza Ventidio Basso. Protagoniste anche le danzatrici dell'associazione Luci della Danza. Un pensiero particolare anche quest'anno è stato rivolto alle vittime del terremoto e a tutti quanti ancora oggi patiscono dolore e disagi per le conseguenze del sisma del 2016 che ha messo in ginocchio il territorio Piceno.