Investito e ucciso, arrestato pirata

(ANSA) - CARAVAGGIO (BERGAMO), 24 DIC - È stato arrestato stamattina dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale il 'pirata' che ieri pomeriggio ha travolto e ucciso un pensionato a Caravaggio: si tratta di un uomo di 44 anni, residente in zona, che era al volante della sua Volkswagen Golf al momento dell'investimento di Battista Recanati. L'auto è stata sequestrata.

Dopo l'incidente, avvenuto ieri alle 17 in via Damiano Chiesa, l'automobilista era scappato, facendo perdere le proprie tracce. La vittima si stava recando alla chiesa parrocchiale a braccetto della moglie per la Messa vespertina, quando l'auto l'aveva scaraventato contro il muro in cemento di una recinzione. Battista Recanati, pensionato di 70 anni, ex falegname, sposato e padre di due figlie, è morto all'istante sotto gli occhi della consorte, Franca Cantini.