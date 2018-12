Ncc: Anitrav, il 27 in piazza a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Siamo in riunione con le altre associazioni per ammortizzare la botta. Stiamo prevedendo ulteriori manifestazioni, dopo aver chiesto l'autorizzazione alla Questura, per il giorno 27 a Piazza della Repubblica a Roma di tutte le imprese Ncc. Rivolgeremo inoltre un'istanza al presidente della Repubblica evidenziando le criticità istituzionale di questo decreto legge che si incardina in una norma già definita incostituzionale e contraria ai principi di concorrenza non solo dall'Antitrust ma dallo stesso Parlamento, che ha più e più volte prorogati infatti l'entrata in vigore della 29 1 quater". Lo afferma Mauro Ferri, presidente di Anitrav (Ncc).