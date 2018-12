Natale, auguri della "nonna dei record"

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Auguri di Natale speciali, quelli che la "nonna" dei record, Luisa Zappitelli, 107 anni, rivolge a tutti dalla sua casa di Città di Castello. "Buone feste da trascorrere in famiglia come si faceva una volta - dice - con poche cose, pochi regali ma tanti sorrisi e voglia di stare insieme. Prima di tutto la salute, il lavoro e l'amore verso le persone in difficoltà".

Reduce da un intervento al femore perfettamente riuscito lo scorso 8 marzo - ricorda una nota del Comune - ha ricevuto un encomio dal presidente della Repubblica per non avere mai mancato un appuntamento elettorale, dopo il 2 giugno del 1946, quando camminò per chilometri per esercitare il proprio diritto di voto in favore della Repubblica. Ma nonna Luisa, madrina del locale vespa club, è anche testimonial nazionale di sicurezza stradale un riconoscimento che le è stato assegnato dall'associazione Familiari e vittime della strada. Inoltre vanta un altro record difficile da battere: è l'allevatrice di canarini più longeva d'Italia.