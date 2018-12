Auto contro semaforo nel Cuneese,un morto e tre feriti gravi

(ANSA) - CUNEO, 23 DIC - Un diciannovenne è morto nella notte in un incidente stradale a Sanfre', nel Cuneese. Viaggiava a bordo di un auto con tre amici coetanei, tra cui due ragazze, rimasti feriti in modo grave.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura ha iniziato a sbandare, finendo la propria corsa contro un semaforo. Per il 19enne non c'è stato nulla da fare. Un ferito è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo, gli altri due al Cto di Torino.

Con gli operatori sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. (ANSA).