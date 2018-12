Ncc: taxi in piazza, attesa emendamento

(ANSA) - ROMA, 22 DIC -I tassisti fuori turno si stanno radunando alla spicciolata a Piazza Vidoni a Roma, a poche centinaia di metri dal Senato, "in attesa di conoscere il testo dell'emendamento che, a quanto si apprende, contiene alcune norme che regolamentano il settore del noleggio con conducente come presentateci martedì scorso dal viceministro Rixi", spiega Alessandro Genovese, presidente dell'Ugl nazionale. "Rimaniamo fiduciosi che non ci saranno dietrofront dell'ultima ora - aggiunge - convinti che questa riforma vada incontro alle reali esigenze delle due categorie, taxi e Ncc". Intanto, sono state Identificate dalla polizia alcune decine di autisti di Ncc che ieri sera per protesta si sono mossi in colonna con mezzi 'lumaca' verso il centro di Roma creando forti disagi al traffico. Rischiano la denuncia per manifestazione non autorizzata.