Minacce a sorelle Napoli, tre arresti

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - Per tentativo di estorsione nei confronti delle sorelle Napoli, Irene Gioacchina e Marianna ,e della madre Gina La Barbera di Mezzojuso, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip, nei confronti di tre persone: Simone La Barbera detto 'il lungo', Antonino Tantillo detto 'Nenè' e Liborio Tavolacci. Le donne, proprietarie di un terreno a Corleone (Pa), da oltre dieci anni denunciano intimidazioni e minacce per costringerle a cedere l'attività agricola di produzione di foraggio e cereali.