Protesta bus turistici, caos in centro

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Mattinata di caos traffico nel centro di Roma per dei bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell'area centrale, che il comando della polizia locale sta cercando di fronteggiare con decine di pattuglie in campo. Chiuse anche via dei Cerchi e via del Teatro Marcello. Ieri avevano protestato sempre a Roma taxi e ncc. "E' inaccettabile che Roma sia tenuta sotto scacco bus turistici: il centro va subito liberato, sciogliete l'assemblea perchè state paralizzando la città". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando ad una delegazioni di rappresentanti dei gestori dei bus turistici che stanno protestando sotto il Campidoglio. "E' finito il tempo in cui i bus turistici scorazzano per la città", ha detto Raggi.