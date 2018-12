Ponte: Bagnasco, si faccia rapidamente

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - "Abbiamo auspicato, sin dal primo momento, che si faccia in tempi rapidissimi. E speriamo che così avvenga e naturalmente che sia sicuro". Lo ha detto il cardinale arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco parlando del ponte. "Anche il nome prestigioso di Renzo Piano, genovese, credo sia una cosa che faccia piacere a Genova. Avevo auspicato che il ponte fosse il più possibile siglato come Genova perché possibilità, eccellenze e capacità ci sono. Mi pare stia accadendo".

Il procuratore Cozzi frena sulla possibilità di inaugurare il viadotto nella primavera del 2020 come indicato dal sindaco Bucci. "Non posso confermare i tempi, è un azzardo, me lo hanno ribadito i nostri consulenti tecnici". Bucci risponde: "Il Procuratore ha ragione, ci sono richieste specifiche da parte dei periti, sta a noi trovare il modo per rispettare le loro esigenze e tenere i tempi. Continueremo a lavorare in accordo".

E il governatore Toti: "Non dobbiamo impiccarci alle date, credo che possa essere aperto nella primavera 2020".