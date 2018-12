Crollo tetto, riapre chiesa centro Roma

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Riapre da domani, 21 dicembre, al 6 gennaio (ad eccezione del 28 dicembre) la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, interessata dal crollo del tetto lo scorso 30 agosto. Domani alle 12.30 il cardinale vicario Angelo De Donatis sarà nella chiesa a ridosso dei Fori Imperiali; porgerà gli auguri di Natale a coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per rendere possibile la riapertura della chiesa e porterà loro il ringraziamento di tutta la diocesi di Roma. Sarà possibile ammirare il presepe ligneo, realizzato nei primi anni del XVII secolo da Giovan Battista Montano, e collocato originariamente nel lacunare centrale del soffitto crollato: "È stato ripulito e ricomposto" spiega il vescovo Daniele Libanori, ausiliare per la diocesi di Roma e rettore della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Il presepe potrà essere ammirato durante tutto il periodo di riapertura della chiesa. In più, sempre domani, riaprirà al pubblico anche il Carcer Tullianum (Carcere Mamertino) che si trova al di sotto della chiesa.