Arrestato controllore personale Comune

(ANSA) - CARPINO (FOGGIA), 20 DIC - C'è anche il dirigente responsabile del controllo sul personale tra gli 11 dipendenti assenteisti del Comune di Carpino che ieri sono stati posti ai domiciliari con l'accusa di truffa continuata, interruzione di servizio pubblico e false attestazioni o certificazioni. Secondo quanto accertato dagli investigatori, su un totale di 64 giorni lavorativi monitorati dai carabinieri, il dirigente del controllo sul personale avrebbe collezionato più di 50 assenze ingiustificate, risultando assente per una media di un'ora e 34 minuti al giorno.

I dipendenti, ha detto oggi in conferenza stampa il comandante provinciale dei carabinieri di Foggia, colonnello Marco Aquilio, "hanno provocato un danno erariale di circa 24mila euro in due mesi". Dalle indagini è emerso che gli indagati, dopo aver regolarmente timbrato il cartellino all'ingresso, si allontanavano dal posto di lavoro senza timbrare l'uscita.