Presepe vivente, Re Magi in carrozzina

(ANSA) - TREVISO, 19 DIC - Persone con disabilità nel ruolo di pastori e angeli, Re Magi in carrozzina nel Presepe vivente inclusivo che andrà in scena il 22 dicembre a Cessalto. L' iniziativa,nata da un'idea dan Mauro Gazzelli,è stata curata da un network di associazioni che lavora per l'inclusione dei disabili. Nel progetto sono coinvolte più di 100 persone ognuna resasi disponibile con le proprie professionalità (carpentieri, sarte, geometri, falegnami, muratori,costumiste) per ricreare ambiente e vestigia della Betlemme di oltre 2000 anni fa. Tra i 50 figuranti della Natività, una decina saranno i disabili: una ragazza in carrozzina interpreterà il ruolo di un angelo, e così pure saranno in sedia a rotelle due dei 3 Re Magi, tetraplegici.

"L'idea di realizzare un presepe inclusivo - spiega il parroco - nasce dalla volontà di mettere al centro di quello che è il simbolo della 'rinascita', la persona.Quella persona che Dio ama così tanto e senza distinzione, da diventare Lui stesso uomo, per salvarla".