Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla tragedia della discoteca

Una seduta aperta del consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una 39enne madre di quattro figli, a causa del fuggi fuggi scatenato dalla diffusione di una sostanza urticante nel locale. E' stata convocata dal sindaco Matteo Principi per le ore 21 del 20 dicembre. Ciò, scrive il primo cittadino, "in continuità con la posizione" espressa dall'amministrazione e con "l'unico obiettivo di agevolare in tutti i modi l'emersione della verità in questa tragica vicenda".

Il Consiglio comunale "affronterà pubblicamente quanto accaduto, mettendo sul tavolo del confronto quanto è in possesso dell'Amministrazione comunale in termini di documentazione e memoria storica"; "la cittadinanza, invitata a partecipare, potrà intervenire nel dibattito" e la seduta "sarà in streaming sulla pagina Facebook InformAttiva Corinaldo".