Scritte contro Salvini

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - "Legatevi stretto il collo": è la scritta comparsa la scorsa notte sui muri della sede della Lega a Collegno, nel Torinese, con alcuni insulti al vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini. "I solidi democratici idioti", è il commento del ministro. "Ci fate pena - aggiunge - gli italiani perbene non hanno paura di quattro delinquenti sfigati amici dei clandestini".

A denunciare l'episodio è stato il segretario torinese del partito, Fabrizio Ricca: "La mia solidarietà e quella della Lega di Torino - scrive sui social, dove pubblica le immagini delle scritte - agli amici di Collegno vittime dell'imbecillità di chi non sa nemmeno scrivere in italiano. Vi siamo vicini - aggiunge - non ci fate paura. Avanti tutta, Lega!".

Solidarietà alla Lega, e a Salvini, è arrivata anche dal sindaco di Collegno, Francesco Casciano.