Coppia stalker,divieto avvicinar sindaco

(ANSA) - MANTOVA, 17 DIC - Marito e moglie sono accusati di stalking e diffamazione nei confronti del sindaco di Mantova Mattia Palazzi (Pd) e del capogruppo di Forza Italia Pierluigi Baschieri e dovranno osservare il divieto di avvicinarsi a loro a meno di 200 metri in base alla richiesta formulata dalla Procura e accolta dal gip.

A Lorenza Buzzago, 49 anni e al marito Fabrizio Ferrari, 53 anni, di Mantova sono stati anche sequestrati i profili Facebook utilizzati per diffondere video e documenti diffamatori. La Buzzago, ex dipendente del Comune di Mantova, aveva denunciato per molestie sessuali sia il sindaco che il capogruppo di Forza Italia, ma il pm aveva archiviato. In seguito, la donna era stata licenziata ma aveva continuato a diffamare i due. Il 23 novembre scorso il questore di Mantova aveva emesso nei suoi confronti in provvedimento di ammonimento per stalking, poi violato.