Parroco, con Salvini Gesù non si salvava

(ANSA) - AGLIANA (PISTOIA), 16 DIC - "Bisogna ricordarsi che la famiglia di Gesù fu costretta, visto l'infanticidio ordinato da Erode, ad emigrare in Egitto, come ci dice il Vangelo. Ma non lo avrebbe potuto fare se ci fosse stata una legge sui migranti come c'è oggi in Italia". Lo ha detto don Paolo Tofani, parroco di San Piero ad Agliana (Pistoia) nell'omelia domenicale. "Ho parlato anche della legge Salvini - aggiunge il sacerdote - dicendo che è inutile fare il presepe e poi ostentare segni cristiani se poi quando ci inchiniamo alla grotta di Betlemme non viviamo quello che Gesù ci ha insegnato cioè l'accoglienza, l'amore, la misericordia, la disponibilità al servizio". Le parole del sacerdote hanno suscitato la protesta del senatore della Lega Manuel Vescovi che parla di "frase-choc": "Da cattolico - dice - sono rimasto sbalordito e amareggiato da quanto riferitomi da alcuni fedeli" e la "frase, se davvero pronunciata sarebbe gravissima e non in linea con lo spirito di chi veste l'abito talare, chi l'ha detta faccia mea culpa".