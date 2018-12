Incidente bus, vittima donna lombarda

(ANSA) - COMO, 16 DIC - Si chiamava Nicoletta Nardoni e viveva nel Comasco, a Mozzate, la donna morta in Svizzera a bordo dell'autobus della compagnia Flixbus. La famiglia è stata informata dai carabinieri di Como su richiesta della polizia cantonale. La donna era nata a Saronno, in provincia di Varese.

Nicoletta Nardoni, la vittima italiana dell'incidente stradale avvenuto prima dell'alba in un tratto stradale ghiacciato in Svizzera, era sposata e mamma di due bambini ancora piccoli.

Salita a bordo del pullman, secondo quanto si apprende, era diretta a Zurigo per fare visita a un familiare.