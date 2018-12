Vdf contro auto nel Milanese, 6 feriti

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 15 DIC - Quattro giovani tra i 19 e i 22 anni, e due vigili del fuoco, sono rimasti feriti nello scontro tra un'autopompa e un'auto, la notte scorsa, a Legnano (Milano). Per cause da accertare, il mezzo dei vigili del fuoco che stava rispondendo a una chiamata, sirene e luci di emergenza accese, è andato a sbattere contro una Fiat Punto con a bordo i quattro ragazzi, ad un incrocio. Soccorsi dal 118 tutti i giovani coinvolti sono stati portati in ospedale per controlli.

Grave un 22 enne, trasportato con un sospetto trauma cranico all'ospedale di Legnano. I due vigili del fuoco, un 45 enne e un 54 enne portati all'ospedale di Busto Arsizio (Varese), avrebbero riportato traumi al collo e alle costole. Gli accertamenti sono svolti dai carabinieri.