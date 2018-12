Spacciava vicino scuole, daspo urbano

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Il primo daspo urbano a Torino è stato emesso dal questore Francesco Messina nei confronti di un cittadino gabonese, 35 anni, a cui viene inflitto per due anni il divieto di avvicinarsi a un'area della città nella quale è stato sorpreso a spacciare, nelle vicinanze di scuole ed esercizi pubblici. La zona è il quadrilatero compreso tra le vie Alassio, Nizza, Abegg e Genova, frequentata da molti giovani, anche minori.

Il provvedimento sarà efficace dal momento in cui termineranno le misure restrittive emesse dall'autorità giudiziaria, e in attesa dell'allontanamento definitivo dal territorio nazionale dello spacciatore. L'uomo è stato arrestato nell'ottobre scorso, e nella sua abitazione gli agenti hanno trovato denaro contante e sostanza stupefacente. E' inottemperante a più ordini di abbandonare l'Italia e ha precedenti sempre legati allo spaccio.

Il provvedimento è la prima applicazione a Torino del cosiddetto daspo urbano, misura con cui è possibile vietare l'accesso ad alcune aree della città.