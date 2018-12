Frana su binari contro un treno merci

(ANSA) - VARESE, 14 DIC - Una frana ha investito la linea ferroviaria Rfi che collega l'alto Verbano (Varese) alla Svizzera, la notte scorsa attorno alle 2 nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese), urtando un treno merci e finendo sulla strada statale. Non ci sono feriti. Il traffico di treni e auto è stato sospeso in attesa dell'esito dei sopralluoghi in corso da parte di vigili del fuoco, tecnici Anas ed Rfi.