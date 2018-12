Caso Rosboch,conferma condanna Defilippi

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - E' stata confermata dalla Corte d'assise d'appello di Torino la condanna a 30 anni di carcere per Gabriele Defilippi, il giovane processato per l'omicidio dell'insegnante Gloria Rosboch. Per il complice, Roberto Obert, rispetto alla sentenza di primo grado (19 anni) c'è stata una leggera riduzione. Gloria Rosboch, di Castellamonte (Torino), fu uccisa nel gennaio del 2016. Il corpo senza vita fu poi ritrovato in una discarica a Rivara.