Treno deragliato: altro video scintille

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Le immagini del treno regionale 10452 che deraglia, ma anche quelle dei passaggi di altri treni nei giorni precedenti con tanto di scintille proprio su quell'ormai noto 'punto zero', dove era collocato il giunto in cattive condizioni e dove un convoglio, il 25 gennaio scorso, uscì dai binari causando tre morti e cinquanta feriti. I video, acquisiti dalle telecamere di sorveglianza della zona e depositati agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano, sono stati trasmessi oggi in un servizio del Tg3.

Nelle altre immagini, registrate da una telecamera di sorveglianza di una ditta della zona, invece, si vede che sette giorni prima dell'incidente un altro treno, passando sul 'punto zero', alza delle scintille. Lo stesso succede anche il 21 gennaio e lo stesso accadeva nei giorni precedenti, quando tra l'altro, si vede sempre nelle immagini, alcuni operai, dal 10 gennaio in poi, erano andati a verificare più volte proprio le condizioni di quella giuntura.