Norcia e Cascia sotto alla neve

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - Nevica su diverse zone dell'Appennino umbro. Una precipitazione comunque non intensa e che non sta provocando problemi alla circolazione. La polizia stradale riferisce che il traffico è regolare dovunque.

Neve anche in Valnerina. Norcia, con la basilica distrutta dal terremoto, e Cascia sono sotto il manto bianco. Anche qui non vengono segnalati problemi ed è subito stato attivato il piano antineve.