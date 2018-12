Esplode bombola d'ossigeno, gravissimo

(ANSA) - PAVIA, 13 DIC - Un uomo di 56 anni è ricoverato in gravissime condizioni al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato investito da una fiammata questa mattina nella sua casa di Robbio (Pavia), in Lomellina.

L'incidente domestico è avvenuto attorno alle 8, mentre l'uomo stava preparandosi la colazione.

Il 56enne lomellino, a causa di una patologia dell'apparato respiratorio, vive costantemente collegato ad una bombola di ossigeno. Mentre era vicino ai fornelli probabilmente non si è accorto che la bombola è entrata in contatto con la fiamma. Ne è seguita un'esplosione con una fiammata che ha investito l'uomo, provocandogli gravi ustioni su gran parte del corpo. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato il ferito con l'elisoccorso al Niguarda. Il 56enne è stato giudicato in prognosi riservata a causa della gravità delle ustioni riportate.