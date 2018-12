Bimbo morto ospedale:autopsia, polmonite

(ANSA) - BARI, 13 DIC - Sarebbe morto per una compromissione grave a livello polmonare Giovanni Alizzi, il bambino di sei anni deceduto lo scorso 6 dicembre nell'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La conferma arriva - stando a quanto riferito dall'avvocato della famiglia Alizzi - dall'autopsia eseguita oggi nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari dal medico legale Roberto Vaglio, insieme con un anestesista e un pediatra. L'autopsia avrebbe confermato i sospetti sulle complicazioni di una polmonite, probabilmente di origine virale. L'esito degli esami istologici si conoscerà tra alcuni giorni, e la relazione finale sarà depositata entro due mesi. La magistratura barese ha chiesto di accertare le cause del decesso, l'iter clinico al quale è stato sottoposto il piccolo paziente nei quasi due mesi di ricovero, eventuali ritardi e omissioni nelle diagnosi e nella somministrazione delle terapie. Conclusa l'autopsia, la Procura ha concesso il nulla osta per il funerale, restituendo la salma alla famiglia.