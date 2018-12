2,8mln di veicoli senza assicurazione

(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Oltre 2,8 milioni di veicoli che circolano sulle strade italiane sono privo di assicurazione: si tratta del 6,3% del totale, un dato che al Sud tocca il picco di oltre il 10%. È l'allarme lanciato dall'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicurative, in occasione del convegno nazionale "La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa", organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Un appuntamento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicecapo della Polizia, prefetto Luigi Savina, e che ha prodotto un primo risultato concreto per dare una stretta a chi, con la furbizia, mette a rischio la vita delle persone: Ania e Polstrada hanno infatti siglato un nuovo protocollo di collaborazione che darà gambe al "Plate Check", un progetto per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all'evasione assicurativa e alla mancata revisione dei veicoli. Il documento prevede la fornitura alle pattuglie di 120 kit "Street control"