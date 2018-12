Turiste picchiate per rapina a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - Picchiate con calci e pugni da un uomo che le ha aggredite con l'intenzione di portare via loro le borse, dandosi poi alla fuga all'arrivo di un passante. Vittime dell'episodio, avvenuto stamani intorno alle 6 in via dei Cimatori a Firenze, due turiste statunitensi di 28 e 29 anni. Le due, una delle quali è stata anche colpita in testa con una bottiglia, sono state medicate al pronto soccorso. Il rapinatore è riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo della polizia, portando via il telefono di una delle turiste.

Le due donne, originarie del Texas, avevano passato la nottata nei locali nella zona di Santa Croce. All'alba hanno deciso di attraversare il centro a piedi per rientrare in albergo. In via dei Cimatori, all'altezza dell'incrocio con via dei Cerchi, il malvivente si è avvicinato loro, iniziando a importunarle. Nella speranza di allontanarlo gli hanno dato due dollari, ma l'uomo, non soddisfatto, ha iniziato a sferrare contro di loro calci e pugni tentando di prendere le borse.