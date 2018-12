Natale: nel Pisano albero all'uncinetto

(ANSA) - PISA, 12 DIC - Il tradizionale albero di Natale del Comune di San Giuliano Terme, centro termale alle porte di Pisa, quest'anno è stato realizzato all'uncinetto, impiegando 45 metri di stoffa per creare un'originale installazione alta quattro metri. L'albero è stato interamente allestito, già dal primo dicembre, dall'associazione BagniCrea, ed è uno dei pochissimi in Italia di questo genere. Un caso analogo si trova in un piccolo centro del Molise.

L'albero sangiulianese ha richiesto 60 giorni di lavoro e l'impiego di 180 'mattonelle' di tessuto: riquadri di 23x23 centimetri che ricoprono una struttura in ferro realizzata appositamente dal fabbro Rodolfo Betti. "Voglio ringraziare - ha commentato il sindaco di San Giuliano, Sergio Di Maio - i volontari dell'associazione BagniCrea che hanno speso una parte importante del loro tempo per donare qualcosa alla comunità.

Questo è un valore aggiunto a cui non possiamo rinunciare".