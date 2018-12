Fiamme in abitazione a Prato, due morti

(ANSA) - PRATO, 12 DIC - Due persone, un uomo di 84 anni, disabile, e la figlia di 57, sono state trovate morte all'interno della loro abitazione a Prato dai vigili del fuoco, intervenuti per un incendio nell'appartamento. L'abitazione è al primo piano di un condominio in via del Castagno: lo stabile è stato fatto evacuare. Dai primi accertamenti padre e figlia sarebbero deceduti intossicati dal fumo. In corso d'accertamento le cause che hanno provocato le fiamme.